ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22249012 www.24chasa.bg

Сестрата на Линдзи Вон след падането: Беше страшно, хеликоптерът не е добър знак

5640
Линдзи Вон след падането. Снимка: Ройтерс

Семейството на Линдзи Вон направи първи коментар след ужасяващото падане на американската звезда в ските в днешното спускане на олимпийските игри в Милано-Кортина.

Карин Килдоу, коментира, че великата скиорка е „вложила цялото си сърце" в това да се класира за Олимпийските игри в Милано, реагирайки на ужасяващото падане на ски легендата.

„Това определено е последното нещо, което искахме да видим", каза Килдоу пред Кара Банкс от NBC.

„Когато се случи нещо такова, веднага се надяваш, че е добре, но беше страшно! Когато започнеш да виждаш как идват хеликоптерите и пускат носилката, това не е добър знак."

Килдоу потвърди, че Вон е в болница и че семейството няма повече информация.

Линдзи Вон след падането. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)