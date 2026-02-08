Героят Тервел Замфиров: Не си изрязах ноктите и това ми помогна за фотофиниша

Неизрязани нокти са помогнали на Тервел Замфиров за медала на олимпийските игри в Милано-Кортина, който е първи за България в последните 20 години. Това култово изказване направи самият Тервел, който спечели третото място в сноуборда, печелейки драматично след фотофиниш.

"Беше доста напрегнато, фотофиниш за трето място, не знаеш дали ще си тръгнеш с медал или не. Един от най-напрегнатите моменти в живота ми, но спортът ме е научил на търпение и уважение. Ако бях станал четвърти, нямаше да съм нещастен, радвам се, че нещата се стекоха така, защото донесох медал за България, което е най-голямата ми цел", сподели пред БНТ след награждаването 20-годишният Тервел и продължи:

"На финала мислех, че Тим Мастнак е спечелил медала, а не аз. Оказа се, че не съм си изрязал ноктите и това помогна за фотофиниша. Нямах време да мисля какво се случва. Газ до ламарината и каквото стане, но успяхме да вземем медал. Наистина, на косъм, при това най-ниския, но все пак е медал".

"Изключително съм щастлив, това е огромна радост за целия ни екип. Червеното трасе ми харесваше повече, затова избирах само него, смятах, че долната част е по-бърза. По принцип съм силен на стръмни терени, равното ми куца повече. Но ще работим с екипа по въпроса, за да оправим това. Знаех, че равната част на червеното трасе е по-бързата и затова исках да съм на по-бавната част там, където съм по-силен. Да мога да избивам на стръмното, пък после да не ме победят на равното. И почти всеки път успях да го направя, само кореецът ме би", каза още героят ни от днес.