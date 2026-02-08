Атлет №1 на България счупи 31-годишен национален рекорд в скока на дължина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина от 8,39 метра по време на международния лекоатлетически турнир в зала в Метц.

Българинът направи много силно състезание и завърши на второ място след Матиа Фурлани. Италианецът също постигна 8,38 в най-добри си скок, но вторият му опит бе по-добър от този на Саръбоюков, съответно 8,38 срещу 8,37 метра. Резултатът на Саръбоюков и на Фурлани от 8,39 метра е нов най-добър в света за сезона.

Предишното върхово постижение на България в тази дисциплина бе 8,30 метра на Ивайло Младенов от 1994 година. Младенов има и 8,33 метра от 1995 година, но на открито.

Третото място в Метц остана за ямаеца Кери Маклауд със 7,90 метра.