Ивайло Калушев застрелял двамата младежи и се само...

Линдзи Вон е в стабилно състояние, но остава под наблюдение в интензивното

Линдзи Вон бе закарана по спешност в болница. Снимка: Ройтерс

Линдзи Вон остава под наблюдение в интензивното отделение на болница в Тревизо, след като падна тежко по време на спускане на Олимпийските игри в Кортина д'Ампецо в неделя, съобщава източник на Ройтерс. Животът на американската звезда в алпийските ски не е застрашен и тя не се е нуждаела от помощ при дишането, добавя източникът.

Вон беше откарана в болница със скъсана предна кръстна връзка. Хеликоптер откара 41-годишната американка до лечебното заведение в Тревизо.

"Тя е получила контузия, но е в стабилно състояние и е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари", се казва в изявление на американския отбор по ски и сноуборд, цитирано от БТА.

Спускането на Линдзи Вон завърши с падане на снега, след което олимпийската шампионка в скоростната дисциплина от Ванкувър 2010 видимо изпитваше силни болки.

