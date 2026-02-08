Малена Замфирова се закани на каките, Радо Янков не каза сбогом

Най-младата ни олимпийка Малена Замфирова остана 10-а при жените, като допусна загуба от именитата германка Мария Тереза Хофмайстер само с 2 стотни от секундата.

“Разбира се, че съм разочарована, защото помислих, че аз съм спечелила. Направих една малка грешка в началото, но след това виждах как я изпреварвам”, заяви Малена след финала. “Знам, че съм най-малката, но в скоро време ще ги накарам да се съобразяват с мен. Олимпиадата е от огромна полза за мен, защото видях, че мога да се боря с най-добрите. За мен Хофмайстер е в топ 3 на състезателките в момента”, категорична бе16-годишната Малена.

“Не усетих тази разлика, мислех, че тези две стотни са в моя полза. Може би бях много концентрирана в трасето и изобщо не гледах карането на съперничката ми. Болезнено е, но се преживява, това са ми първите олимпийски игри. И ще има още много”, допълни тя.

“От една страна, съжалявам, че не успях да мина към 1/4-финалите, но от друга страна, се радвам, че успях да дам всичко от себе си. Не можах да направя повече от това, което направих. Съперникът беше просто по-силен. Щеше да ме е яд, ако бях направил грешка или неточност. Мисля, че направих добро каране от това, което си спомням. Разочарован съм, че не успях да съм в осмицата”, заяви единственият българин със световна купа в зимните спортове Радослав Янков, който остана 13-и в Кортина.

“В средата на трасето видях, че го настигам, и дадох всичко от себе си. Много малко не ми достигна. Трасетата са страхотни. Организаторите са се погрижили много добре.

Пистата е супер, хубаво време. Какво повече да искаш, за да рискуваш и да си на предела? Аз го направих, но просто толкова ми бяха възможностите”, допълни той.

Сега си дава седмица почивка и продължава със стартовете от световната купа.