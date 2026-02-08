С гол от дузпа в 93-ата мин на Холанд "Сити" обърна 2:1 "Ливърпул" на "Анфийлд"

"Манчестър Сити" успя някак си да остане на обозрима разлика от 6 точки от лидера "Арсенал" след сладък обрат до 2:1 срещу шампиона "Ливърпул" на "Анфийлд" в мач от 25-ия кръг на английската Висша лига.
Доминик Собослай даде аванс на домакините в 74-ата мин. Бернардо Силва изравни 10 мин по-късно след асистенция на Ерлинг Браут Холанд.
Именно норвежкият гигант се разписа от дузпа в 93-ата мин за 2:1.
В края Собослай бе изгонен с червен картон за задържане на Холанд.
"Сити" има 50 точки, с 6 по-малко от водача "Арсенал".
С 39 "Ливърпул" е 6-и.