След падането в 13-ата сек с №13 оперираха Линдзи Вон заради счупен ляв крак

Бруталното падане на Линдзи Вон Снимка: Ройтерс

По възможно най-тъжния и болезнен начин ужасяващо падане в спускането в ските от програмата на олимпийските игри в Милано/Кортина сложи край на американската звезда Линдзи Вон.

41-годишната красавица стартира с №13 и в 13-ата секунда изгуби контрол и падна лошо на главата си, а при претъркулванията си усука краката си. Наложи се хеликоптер да откара Вон в болница, а докато течеше операцията по качването ѝ, стенанията на емблематичната спортистка със сигурност са докарали до сълзи много телевизионни зрители, тъй като се чуваха ясно в ефир.

Преди малко от болницата в Тревизо съобщиха, че Вон е претърпяла операция заради счупен ляв крак.

Линдзи приключи кариерата си през 2019 г. след един куп контузии. Направи операция на дясното коляно, като новото е от титан. И миналия сезон реши да се върне. И с изкуствената си става показа, че може да се бори за победата. Наскоро получи тежка контузия, като скъса връзка в лявото си естествено коляно. Но реши да не се предава.

А съдбата бе безмилостна към нея.

Бруталното падане на Линдзи Вон Снимка: Ройтерс

