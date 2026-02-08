30 точки на Вени Антов не стигнаха за победа на "Туркоан"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният вицешампион Венислав Антов и неговият "Туркоан" запиха болезнена загуба след обрат от 2:0 при гостуването на "Кан" с 2:3 (26:24, 25:19, 21:25, 23:25, 12:15) във френския волейболен елит.

Българският диагонал отново направи много силен мач, завършвайки с 30 точки.

"Туркоан" е на трето място с 16 победи, 4 загуби и 20 точки.

Антов пък вече е на втора позиция при реализаторите, като има общо 411 точки през сезона и пред него е само словенският национал Ник Муянович ("Тур", 442).

"Сен Назер" на Владимир Гърков загуби от "Аячо" също с 2:3 (22:25, 25:19, 20:25, 26:24, 17:19).

Посрещачът, който също като Вени и юноша на "Левски", записа 11 точки. "Сен Назер" е на 11-о място със 7 победи, 13 загуби и 19 точки.