Божията ръка на Тервел Замфиров донесе бронза на България (обзор)

30-те най-дълги секунди в историята на родния спорт донесоха историческия първи медал в историята на сноуборда. Измъкна го Тервел Замфиров под носа на словенеца Тим Мастняк. Чакането съдиите да разчетат лентата бе като че ли безкрейно, но в крайна сметка българската агитка избухна в неистова радост.

“Беше доста напрегнато, фотофиниш за трето място, не знаеш дали ще си тръгнеш с медал, или не. Един от най-напрегнатите моменти в живота ми, но спортът ме е научил на търпение и уважение. Ако бях станал четвърти, нямаше да съм нещастен, радвам се, че нещата се стекоха така, защото донесох медал за България, което е най-голямата ми цел”, заяви след награждаването Тервел.

“На финала мислех, че Тим е спечелил медала, а не аз. Оказа се, че не съм си изрязал ноктите и това помогна за фотофиниша. Нямах време да мисля какво се случва. Газ до ламарината и каквото стане, но успяхме да вземем медал. Наистина, на косъм, при това най-ниския, но все пак е медал”, допълни усмихнатия софиянец.

“Изключително съм щастлив, това е огромна радост за целия ни екип. Червеното трасе ми харесваше повече, затова избирах само него, смятах, че долната част е по-бърза. По принцип съм силен на стръмни терени, равното ми куца повече. Но ще работим с екипа по въпроса, за да оправим това”, каза още той.

“Аз винаги съм се чувствал като в детската градина”, отсече Тервел, когато го попитахме как се чувства като най-младия финалист.

“Невиждан успех. Не се е случвало от създаването на света”, пошегува се бащата на медалиста Анатоли Замфиров. "Беше добре, но можеше да е и по-добре”, категоричен бе той. “Но това показва как с добра работа в нашата федерация нещата се случват”, допълни той. Веднага след края на състезанието Замфиров-старши натовари буса и потегли към България, докато синът му даваше проба за допинг.

Медалът на Тервел е вторият в историята на федерацията по ски, която обединява няколко спорта. Първият бе бронзът на Иван Лебанов от 1980 г. Той е седми в историята на България, а 20-годишният столичанин е едва петият ни спортист с отличие от зимни игри.

Чакането за отличие бе цели 20 години, като последният ни медал бе на Евгения Раданова отново в Италия на игрите в Торино. Въобще бе доказано, че игри на Ботуша означават сериозен пробив за България. Първи е алпиецът Георги Димитров на олимпиадата в Кортина преди 70 години, след това е Раданова, а сега дойде и Тервел Замфиров.

А самото състезание бе достойно за холивудски филм дори без минутите чакане да се разчете фотофинишът. Домакините се бяха надъхали за злато, а стигнаха само до бронз чрез Лучия Далмасо, и то заради факта, че две италианки спореха за медала. Мъжете претърпяха пълен провал и останаха без отличие.

Естер Ледецка се опита да влезе в историята с три поредни титли, но остана с празни ръце. Същата съдба сполетя и лидерката в световната купа Цубаки Мики (Япония).

След като два пъти не успя да участва на олимпиади заради контузии, австрийката Забине Пайер стигна до среброто, като загуби финала от наследничката на Ледецка Зузана Мадерова.