БФС прати рефер №1 на цесекарското дерби за купата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рефер №1 за изминалата Радослав Гидженов ще свири мачът между ЦСКА срещу ЦСКА 1948 от 1/4-финалите за купата на България.

Помощници на ВАР на родения в Асеновград арбитър ще са Мариян Гребенчарски и Кристиян Колев. Двубоят е във вторник от 18 ч на "Васил Левски".

В другото голямо дерби - "Лудогорец" и "Левски" е поверено на Волен Чинков. Срещата е в Разград и е повторение на финала за суперкупата на страната, което 14-кратните шампиони на България спечелиха 1:0.

Пловдивчанинът Георги Кабаков пък ще ръководи дербито на града си между "Локо" и "Ботев"

Срещата между "Ботев" (Враца) и "Арда" пък ще бъде свирена от Драгомир Драганов.