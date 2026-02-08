ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш филипински топмодел връчи медала на Тервел

Георги Банов

4424
Снимка: Startphoto.bg

Бившият филипински топмодел Микаела Мария Антония де лос Райес Кохуанко-Джаворски връчи медала на Тервел Замфиров. Членът на Изпълкома на МОК е и една от най-известните актриси в Азия.

Занимавала се е с конен спорт и в момента отговаря за координационната комисия за летните игри през 2032 година в Бризбейн.

Представител на международната федерация по ски и сноуборд на награждаването бе президентът на родната федерация Цеко Минев, който е и член на борда на международната централа. Той изгледа състезанието в компанията на заместника си Георги Бобев и председателя на БОК Весела Лечева.  

