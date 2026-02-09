Ето всички медалисти от втория ден на олимпиадата в Милано/Кортина

Ски алпийски дисциплини, спускане, жени:

1. Брийзи Джонсън (САЩ) - 1:36.10 минута

2. Ема Айхер (Германия) - на 0.04 секунди

3. София Годжа (Италия) - на 0.59 секунди

ски бягане, скиатлон, мъже:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 46:11.0 минути

2. Матис Делож (Франция) - на 2.0 секунди

3. Мартин Ниенгет (Норвегия) - на 2.1 секунди

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 7:53.4 минути

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - не завършил

Сноуборд, паралелен гигантски слалом, мъже:

1. Бенямин Карл (Австрия)

2. Санкюм Ким (Република Корея)

3. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ)

- - -

14. РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ)

- - -

31. АЛЕКСАНДЪР КРЪШНЯК (БЪЛГАРИЯ)

Сноуборд, паралелен гигантски слалом, жени:

1. Зузана Мадерова (Чехия)

2. Забине Пайер (Австрия)

3. Луция Далмасо (Италия)

- - -

10. МАЛЕНА ЗАМФИРОВА (БЪЛГАРИЯ)

Биатлон, смесена щафета на 4 по 6 км:

1. Франция (Ерик Перо, Кентин Фийон Майе, Лу Жанмоно, Жулия Симон) - 1:04:15.5 (0 наказателни обиколки и 7 дпълнителни партона)

2. Италия (Томазо Джакомел, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Витоци) - на 25.8 секунди (0+5)

3. Германия (Юстус Щрелов, Филип Наврат, Ванеса Фойгт, Франциска Пройс) - на 1:05.3 минута (1+3)

- - - - - - - - - - - - -

16. БЪЛГАРИЯ (БЛАГОЙ ТОДЕВ, ВЛАДИМИР ИЛИЕВ, ЛОРА ХРИСТОВА, МИЛЕНА ТОДОРОВА) - на 3:30.5 минути (0+15)

Бързо пързаляне с кънки, 5000 метра, мъже:

1. Сандер Ейтрем (Норвегия) - 6:03.95 минути - олимпийски рекорд

2. Методей Жилек (Чехия) - на 2.53 секунди

3. Рикардо Лорело (Италия) - на 5.27 секунди

Шейни, единично, мъже:

1. Макс Лангенхан (Германия) - 3:31.191 минути

2. Йонас Мюлер (Австрия) - на 0.596 секунди

3. Доминик Фишналер (Италия) - на 0.934 секунди

Фигурно пързаляне, отборно:

1. САЩ - 69 точки

2. Япония - 68

3. Италия - 60