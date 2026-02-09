България е на 13-о място в класирането по медали на олимпиадата в Милано/Кортина

Благодарение на Тервел Замфиров България спечели медал във втория ден на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина - бронз в алпийския сноуборд (паралелен гигантски слалом). С него страната ни се нарежда на 13-о място в класирането по медали редом до Китай и Канада.
Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 3 1 2 6
2. САЩ 2 0 0 2
3. Италия 1 2 6 9
4. Япония 1 2 1 4
5. Австрия 1 2 0 3
6. Германия 1 1 1 3
7. Чехия 1 1 0 2
7. Франция 1 1 0 2
7. Швеция 1 1 0 2
10. Швейцария 1 0 0 1
11. Република Корея 0 1 0 1
11. Словения 0 1 0 1
13. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1
13. Канада 0 0 1 1
13. Китай 0 0 1 1