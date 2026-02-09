Ето на кого Кирил Домусчиев поиска дипломите за средно образование

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Членовете на лицензионната комисия на БФС със сигурност имат висше образование. Собственикът на “Лудогорец” Кирил Домусчиев им поиска тапиите за средно и ги призова да подадат оставка заради състоянието на терените у нас.

Председател на лицензионната комисия е бившият съдия от ВАС Андрей Икономов, който в момента е адвокат. Името му нашумя покрай няколко скандала, включително и около имотното му състояние, но няма как да си бил във висш съд със средно образование.

Негов заместник е Изабела Джалъзова, която пък ръководи една от най-големите одиторски фирми в България.

Член на лицензионната комисия е Антон Попов, бивш заместник изпълнителен директор на БФС по времето на Борислав Михайлов. Неговият син Никола доскоро бе международен съдия, а от новия сезон е със значка на ФИФА за ВАР.

Друг член е Светослав Русинов, който също е юрист по образование. Той бе начело на “Национална спортна база”, фирмата към Министерството на младежда и спорта, а в момента отново е там.

И петият човек се казва Петър Петров. За него не е ясно нищо, но името съвпада с бившия отговорник за ВАР в България.

По принцип точно за терените се правят специални подкомисии, в които влизат и хора от спортно-техническата.

Ето какво пише в документите на БФС за терените:

Футболният терен трябва да бъде от естествена трева или с изкуствено покритие съгласно стандартите за качество на ФИФА и сертифицирано от ФИФА. Теренът с изкуствено покритие се ползва за официални футболни срещи след разрешение от Изпълнителния комитет на БФС.

Футболният терен трябва да бъде:

- Гладък, в добро състояние и зелен на цвят (включително и при изкуственото покритие);

- Хоризонтално с денивелация не повече от 300 мм общо по дължина и 150 мм по цялата ширина;

- Годен за игра по време на целия сезон на националните първенства и турнири.

Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС.