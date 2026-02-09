ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" пак се приближи на точка до "Барса"

Ето на кого Кирил Домусчиев поиска дипломите за средно образование

Кирил Домусчиев

Членовете на лицензионната комисия на БФС със сигурност имат висше образование. Собственикът на “Лудогорец” Кирил Домусчиев им поиска тапиите за средно и ги призова да подадат оставка заради състоянието на терените у нас.

Председател на лицензионната комисия е бившият съдия от ВАС Андрей Икономов, който в момента е адвокат. Името му нашумя покрай няколко скандала, включително и около имотното му състояние, но няма как да си бил във висш съд със средно образование.

Негов заместник е Изабела Джалъзова, която пък ръководи една от най-големите одиторски фирми в България.

Член на лицензионната комисия е Антон Попов, бивш заместник изпълнителен директор на БФС по времето на Борислав Михайлов. Неговият син Никола доскоро бе международен съдия, а от новия сезон е със значка на ФИФА за ВАР.

Друг член е Светослав Русинов, който също е юрист по образование. Той бе начело на “Национална спортна база”, фирмата към Министерството на младежда и спорта, а в момента отново е там.

И петият човек се казва Петър Петров. За него не е ясно нищо, но името съвпада с бившия отговорник за ВАР в България.

По принцип точно за терените се правят специални подкомисии, в които влизат и хора от спортно-техническата.

Ето какво пише в документите на БФС за терените:

Футболният терен трябва да бъде от естествена трева или с изкуствено покритие съгласно стандартите за качество на ФИФА и сертифицирано от ФИФА. Теренът с изкуствено покритие се ползва за официални футболни срещи след разрешение от Изпълнителния комитет на БФС.

Футболният терен трябва да бъде:

- Гладък, в добро състояние и зелен на цвят (включително и при изкуственото покритие);

- Хоризонтално с денивелация не повече от 300 мм общо по дължина и 150 мм по цялата ширина;

- Годен за игра по време на целия сезон на националните първенства и турнири.

Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС.

Кирил Домусчиев

