Сиатъл Сийхоукс спечели Супербоул

Сиатъл Сийхоукс спечели Супербоул за втори път. СНИМКА: РОЙТЕРС

Желязната защита през този сезон на Сиатъл Сийхоукс  им донесе втори Супербол. Те победиха  Ню Инглънд Пейтриътс с 29:13, а по-впечатбяващото бе, че  Ню Инглънд не успя да запише на таблото с точки до последната четвърт.

Шоуто на полувремето бе с пуерториканската звезда Бед Бъни, а на сцената излязоха и Рики Мартин и Лейди Гага.

Куотърбекът на Сиатъл Сам Дарнолд отбеляза един тъчдаун, а кикърът Джейсън Майърс реализира пет фийлд гола от игра, което е рекорд за Супербоул. Сийхоукс спечели трофея „Винс Ломбарди" за втори път.

