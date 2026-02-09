ПСЖ с рекордно 5:0 над "Марсилия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Пари Сен Жермен" победи с рекордното 5:0 "Олимпик Марсилия" в голямото дерби на френския футбол. Това е и най-голямата победа на парижани в историята над тима от Марсилия. Отборът на Луис Енрике си върна лидерската позиция и вече има 51 точки, докато "Ланс" е втори с 49.

Усман Дембеле вкара първите два гола във вратата на Марсилия. при второто попадение носителят на „Златната топка" премина с лекота няколко играчи на противника и с удар под гредата опъна мрежата зад Ланге.

След почивката Факундо Медина си отбеляза автогол. Появилите се от пейката Хвича Кварацхелия и Канг-Ин Лий оформиха крайното 5:0.

ПСЖ удари и 4 греди.