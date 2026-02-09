Българин с първи гол в румънското първенство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският защитник Милен Желев вкара първия си гол в румънското първенство на третата година. Това се случи в мача на неговия тим "Оцелул" (Галац) срещу гранда ФКСБ ("Футболен клуб Стяуа Букурещ"). Срещата от 26-ия кръг обаче завърши с успех на столичния тим с 4:1.

Румънският шампион се изкачи до 8-мо място, с 40 точки и се доближи с две от последната позиция в плейофите, заета от "Университатя Клуж".

Милен Желев тръгна сам в атака, получи топката от тъч и влезе в наказателното поле където прати топката в мрежата за 1:0.

Още до почивката обаче ФКСБ обърна хода на мача с два гола на Даниел Бирлигя. В 54-ата минута Диего Цивулич от "Оцелул" беше отстранен с директен червен картон, а до края на срещата паднаха още два гола в тяхната врата.

Милен Желев пристигна от "Арда" (Кърджали) в румънското първенство през лятото на 2023-а година и до момента не беше вкарвал гол.

"Оцелул" пък е на 10-о място в класирането на Суперлигата и е ясно, че ще играе в групата за оставане и разпределение на местата от 7-о до 16-о.