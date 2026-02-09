ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как да разпознаем епилептичен пристъп и как да реа...

"Манчестър Юнайтед" може да привлече Тонали на мястото на Каземиро

23-годишният халф на "Милан" Сандро Тонали премина в "Нюкасъл". Снимка: туитър/Нюкасъл

"Манчестър Юнайтед" обмисля да привлече халфа на "Нюкасъл" Сандро Тонали като заместник на Каземиро, който се очаква да напусне клуба през лятото.

Според The ​​Telegraph, италианският халф е сред основните трансферни цели на "Манчестър Юнайтед". Освен Тонали, "Юнайтед" се интересува още от Елиът Андерсън от "Нотингам Форест" и Адам Уортън от "Кристъл Палас".

"Нюкасъл" може да поиска около 100 милиона паунда за правата на Тонали.

Каземиро наскоро обяви, че този сезон ще бъде последният му с "Манчестър Юнайтед".

