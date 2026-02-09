"Манчестър Юнайтед" може да привлече Тонали на мястото на Каземиро

"Манчестър Юнайтед" обмисля да привлече халфа на "Нюкасъл" Сандро Тонали като заместник на Каземиро, който се очаква да напусне клуба през лятото.
Според The Telegraph, италианският халф е сред основните трансферни цели на "Манчестър Юнайтед". Освен Тонали, "Юнайтед" се интересува още от Елиът Андерсън от "Нотингам Форест" и Адам Уортън от "Кристъл Палас".
"Нюкасъл" може да поиска около 100 милиона паунда за правата на Тонали.
Каземиро наскоро обяви, че този сезон ще бъде последният му с "Манчестър Юнайтед".