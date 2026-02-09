"Манчестър Юнайтед" може да привлече Тонали на мястото на Каземиро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Юнайтед" обмисля да привлече халфа на "Нюкасъл" Сандро Тонали като заместник на Каземиро, който се очаква да напусне клуба през лятото.

Според The ​​Telegraph, италианският халф е сред основните трансферни цели на "Манчестър Юнайтед". Освен Тонали, "Юнайтед" се интересува още от Елиът Андерсън от "Нотингам Форест" и Адам Уортън от "Кристъл Палас".

"Нюкасъл" може да поиска около 100 милиона паунда за правата на Тонали.

Каземиро наскоро обяви, че този сезон ще бъде последният му с "Манчестър Юнайтед".