Бащата на Ламин Ямал сравни сина си с Диего Марадона

Бащата на крилото на "Барселона" Ламин Ямал - Мунир Насрауи, публикува снимка-колаж на сина си в социалните мрежи прегърнат с Диего Марадона, сравнявайки го с легендарния аржентинец. Ямал отбеляза великолепен гол при победата с 3:0 над "Майорка" на "Камп ноу" в мач от в 23-ия кръг на Ла Лига.

„Просто горд баща, благодаря на семейството ми за всичко", написа Мунир Насрауи.

Ямал е на 18 години и играе за старшия отбор на "Барселона" от 2023 г. През този сезон младият играч е изиграл 30 мача за клуба, в които е отбелязал 15 гола и е дал 13 асистенции. Авторитетният онлайн портал Transfermarkt оценява пазарната стойност на Ямал на 200 милиона евро.