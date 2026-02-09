В Саудитска Арабия очакват Роналдо да спре с бойкота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ал Насър" се надява Кристиано Роналдо да се завърне в Азиатската шампионска лига тази седмица.

Петкратният носител на „Златната топка" не е спечелил нито един голям трофей, откакто пристигна в саудитската столица, а вторият по сила турнир на Азия представлява добра възможност той да промени това. "Ал Насър" ще се изправи срещу Аркадаг (Туркменистан) за място в четвъртфиналите.

Роналдо не взе участие в последните две срещи на тима си, след като изрази недоволството си спрямо управлението на клуба, както и заради преминаването на Карим Бензема в съперника "Ал Хилал". Впоследствие Саудитската професионална лига публикува изявление, в което обяснява, че всеки отбор има правото да взема решения сам за себе си.

Четирите големи клуба в страната - "Ал Насър", "Ал Хилал", "Ал Итихад" и "Ал Ахли", са собственост на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия.

Понастоящем тимът на Роналдо заема втората позиция в първенството с 49 точки, на една зад лидера "Ал Хилал".