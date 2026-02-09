ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22253111 www.24chasa.bg

В Саудитска Арабия очакват Роналдо да спре с бойкота

1652
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Ал Насър" се надява Кристиано Роналдо да се завърне в Азиатската шампионска лига тази седмица.

Петкратният носител на „Златната топка" не е спечелил нито един голям трофей, откакто пристигна в саудитската столица, а вторият по сила турнир на Азия представлява добра възможност той да промени това. "Ал Насър" ще се изправи срещу Аркадаг (Туркменистан) за място в четвъртфиналите.

Роналдо не взе участие в последните две срещи на тима си, след като изрази недоволството си спрямо управлението на клуба, както и заради преминаването на Карим Бензема в съперника "Ал Хилал". Впоследствие Саудитската професионална лига публикува изявление, в което обяснява, че всеки отбор има правото да взема решения сам за себе си.

Четирите големи клуба в страната - "Ал Насър", "Ал Хилал", "Ал Итихад" и "Ал Ахли", са собственост на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия.

Понастоящем тимът на Роналдо заема втората позиция в първенството с 49 точки, на една зад лидера "Ал Хилал".

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)