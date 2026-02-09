Григор Димитров остава №43 в света, Томова пада с 10 места

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста на АТП.

34-годишният Димитров, който утре ще започне участието си на турнира от сериите АТП 500 в Далас (САЩ), заема 43-то място с 1105 точки.

Сред българите Пьотр Нестеров е с най-голям прогрес, изкачвайки се с 55 места до 485-ата позиция, докато Илиян Радулов бележи скок с 52 места до 611-ата.

Виктория Томова пък падна с 10 места в световната ранглиста на Женската тенис асоциация.

30-годишната софиянка, загуби на старта на турнира в зала в румънския град Клуж-Напока, има актив от 465 точки и вече заема 153-ата позиция в подреждането.

18-годишната Елизара Янева продължава да се изкачва и записа ново рекордно класиране. Тийнейджърката прогресира с 27 места до 233-ото в класацията с 303 точки, след като стана вицешампионка в Порто (Португалия) в неделя и то за втора поредна седмица.