Министър Пешев посреща олимпийския медалист Тервел Замфиров

2012
Тервел Замфиров Снимка: Startphoto.bg

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще посрещне на летище „Васил Левски" бронзовия медалист в сноуборда от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров. Българският състезател ще кацне в 18:20 ч. на Терминал 2 с полет от Мюнхен. Заедно с него ще пристигнат Радослав Янков и Малена Замфирова, които също се представиха отлично, достигайки до осминафиналите.

Замфиров донесе първия медал за България от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след драматичен фотофиниш. В битката за бронза българският сноубордист победи Тим Масняк от Словения.

Посрещането ще бъде излъчвано на живо във фейсбук страницата на Министерството на младежта и спорта.

Тервел Замфиров

