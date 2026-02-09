Министър Пешев посреща олимпийския медалист Тервел Замфиров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще посрещне на летище „Васил Левски" бронзовия медалист в сноуборда от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров. Българският състезател ще кацне в 18:20 ч. на Терминал 2 с полет от Мюнхен. Заедно с него ще пристигнат Радослав Янков и Малена Замфирова, които също се представиха отлично, достигайки до осминафиналите.

Замфиров донесе първия медал за България от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след драматичен фотофиниш. В битката за бронза българският сноубордист победи Тим Масняк от Словения.

Посрещането ще бъде излъчвано на живо във фейсбук страницата на Министерството на младежта и спорта.