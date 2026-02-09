ЦСКА за арестувания Пастор: Ще предприемем мерки

От ЦСКА излязоха със съобщение, след като стана ясно, че футболистът на "червените" Дейвид Пастор е арестуван.

Бранителят е заловен да шофира в нетрезво състояние. При теста се оказва, че е с 2,32 промила алкохол в кръвта.

Ето какво написаха от "армейците":

Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него. ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор. Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло", написаха "червените" от Борисовата градина.