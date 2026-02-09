ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров ще си партнира с българин на двойки в Далас

Григор Димитров Снимка: facebook.com/NexoDallasOpen

Звездата ни в тениса Григор Димитров ще започне участието си турнира в Далас тази вечер с мач от турнира на двойки.

Негов партньор ще бъде друг българин - 19-годишният талант Георги Георгиев. Двамата ще се състезават с „уайлд кард", който получиха от организаторите на турнира.

Техни съперници в първия кръг ще бъдат американците Алекс Ковачевич и Бен Шелтън. Срещата е трета за деня на централния корт и ще започне не преди 23:30 часа наше време.

Младият българин участва за втора поредна година с "уайлд кард" на турнира в Далас с награден фонд 2 833 335 долара. Георгиев е студент в Southern Methodist University от Далас, който има една от най-силните тенис програми и една от най-модерните бази в САЩ. Главен треньор по тенис в университета е Грант Чен, един от най-близките приятели на Григор.

На сингъл Георгиев отпадна в първия кръг на квалификациите от поставения под номер 2 в схемата представител на домакините Закари Свайда с 3:6, 2:6.

