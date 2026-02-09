ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Присъдата на Джими Лай демонстрира, че всич...

Капитанът на "Сити": Загуба в Ливърпул щеше да означава титла за "Арсенал"

Снимка: Ройтерс

Капитанът на "Манчестър Сити" Бернардо Силва говори след обрата до 2:1 като гост на шампиона "Ливърпул" в мача от 25-ия кръг от Висшата лига на Англия. Благодарение на успеха "гражданите" останаха на 6 т. от лидера "Арсенал". Иначе щяха да изостанат н 9.

"Мисля, че целият отбор знаеше, че ако загубим този мач, надпреварата за шампионата ще приключи. Чувствахме, че просто трябва да спечелим. Това ни доближава до първото място, има надежда. Ще се борим до самия край, но шест точки са си шест точки, трябва да продължим да работим усилено.

Разбира се, че сме щастливи, но тези точки, които спечелихме, значат също толкова, колкото и тези, които пропуснахме. Не бяхме в най-добрата си форма в началото на годината и това е разочароващо. Можехме да бъдем по-близо до "Арсенал". Щастлив съм, защото това е най-предизвикателният стадион в цяла Англия. Много съм щастлив", каза португалецът.

Снимка: Ройтерс

