Ето срещу кой може да играе България в Лигата на нациите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жребият за Лигата на нациите 2026/2027 ще се проведе в Брюксел в четвъртък, 12 февруари, от 19,00 ч българско време.

България е във втора урна на Лига C заедно с отборите на Финландия, Словакия и Армения. Всяка група ще включва по 4 състава.

В първа урна на Лига С са селекциите на Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан.

Сред потенциалните съперници от трета и четвърта урна са Беларус, Фарьорски о-ви, Кипър, Естония, Латвия/Гибралтар*, Люксембург/Малта*, Молдова и Сан Марино.

* Победители от плейофите през март в Лига D.

За първи път мачовете през септември и октомври ще се слеят в един общ прозорец (24 септември - 6 октомври), през който отборите ще изиграят по 4 двубоя. Последните 2 срещи от груповата фаза ще са в периода 12 - 17 ноември.