ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Присъдата на Джими Лай демонстрира, че всич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22254024 www.24chasa.bg

Проблем с медалите на олимпиадата

4504
Тервел Замфиров Снимка: Ройтерс

Няколко спортисти вече се оплакаха, че спечелените от тях медали на олимпиадата в Милано/Кортина се разпадат. Една от първите, която разкри проблема, беше шампионката в спускането Брийзи Джонсън (САЩ).

Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея, като го вкара обратно в държача и го притисна с пръстите на ръката, за да го затвори и да захване двете части.

Проблемът изглежда идва от това, че медалите са доста тежки, а щифтът, който ги придържа към връзката, е меко и лесно се огъва при по-резки движения.

Тервел Замфиров Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)