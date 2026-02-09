Проблем с медалите на олимпиадата

Няколко спортисти вече се оплакаха, че спечелените от тях медали на олимпиадата в Милано/Кортина се разпадат. Една от първите, която разкри проблема, беше шампионката в спускането Брийзи Джонсън (САЩ).

Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея, като го вкара обратно в държача и го притисна с пръстите на ръката, за да го затвори и да захване двете части.

Проблемът изглежда идва от това, че медалите са доста тежки, а щифтът, който ги придържа към връзката, е меко и лесно се огъва при по-резки движения.