"Левски" се раздели с ненужен бразилец

4880
Фабио Лима с изпълнителния директор Даниел Боримиров при представянето си на "Герена" преди близо 2 г. Снимка: "Левски"

„Левски" и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие, обявиха "сините".

Крилото не влиза в сметките на треньора Хулио Веласкес и то пакъв начин се превръща в ненужен.

Лима направи своя дебют за „Левски" на 17 февруари 2024 година при победата като гост над „Пирин" с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара и дебютния си гол при победата с 4:0 над „Арда" на стадион „Георги Аспарухов". Със синята фланелка бразилецът записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

„Левски" благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от "Герена".

