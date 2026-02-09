"Левски" се раздели с ненужен бразилец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Левски" и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие, обявиха "сините".

Крилото не влиза в сметките на треньора Хулио Веласкес и то пакъв начин се превръща в ненужен.

Лима направи своя дебют за „Левски" на 17 февруари 2024 година при победата като гост над „Пирин" с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара и дебютния си гол при победата с 4:0 над „Арда" на стадион „Георги Аспарухов". Със синята фланелка бразилецът записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

„Левски" благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от "Герена".