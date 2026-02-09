Кои са ярките звезди и големите интриги на олимпийските игри

Всяка олимпиада си има своите герои. Ето големите звезди в различните спортове, които ще гонят славата на игрите в Милано/Кортина.

Линдзи Вон (САЩ), 41 г., ски

Нейната история дори засенчи постиженията на сънародничката Микаела Шифрин през последните години. Шифрин потроши всички рекорди, но хората говорят за леля Линдзи. Тя приключи кариерата си през 2019 г. след един куп контузии. Направи операция на лявото коляно, като новото е от титан. И миналия сезон реши да се върне. И с изкуствената си става показа, че може да се бори за победата.

Преди седмица получи тежка контузия, като скъса връзка в лявото си, естествено коляно. Но реши да не се предава. И 13 сек след като се пусна по пистата "Олимпия Тофане" в олимпийското спускане в падна лошо по глава - което значи край на кариерата ѝ. Наложи да бъде откарана с хеликоптер в болница. Снощи бе оперирана заради счупен ляв крак, а има и други травми.

Джордан Щолц (САЩ), 21 г., бързо пързаляне с кънки

На последните две световни направи хеттрик на 500, 1000 и 1500 метра. През този сезон започна да се пуска и в масовите стартове. Американецът е фаворит и в отборното състезание, като по предварителни изчисления може да приключи с 5 златни медала.

Юта Лердам (Нидерландия), 27 г., бързо пързаляне с кънки

За мнозина гаджето на известния ютюбър-боксьор Джейк Пол е секссимволът на игрите. Тя има и живота на звезда. Милиони последователи, корици на списания, снимки от частни самолети. Но Юта не е само красиво лице. Тя има и 7 медала от световни на 500 и 1000 метра.

Йоханес Клаебо (Норвегия), 29 г., ски бягане

Влезе в историята на зимните игри. С победата си в скиатлона в неделя норвежецът вече има 6 олимпийски титли - нещо, което досега не се е случвало. И след това може да стане и първият състезател в снежен спорт с 10 титли. Двуцифрен брой златни медали има само един друг спортист - Майкъл Фелпс. Или норвежецът ще стане №2 във вечната ранглиста.

Кайли Хъмфрис (САЩ), 40 г., бобслей

Легендарна и скандална личност. Спечели титлите на двойки за Канада във Ванкувър и Сочи на двойки. След това в ПьонгЧанг стана трета. Смени гражданството си, като обвини канадската федерация в насилие и взе американски паспорт. За да триумфира на монобоб в Пекин. И сега, на 40 години, смята да стане първата с 4 титли в бобслея.

Франческо Фридрих, 35 г., и Торстен Маргинс, 36 г. (Германия), бобслей,

Най-титулуваната двойка в историята на бобслея. Като екипаж печелиха олимпиадите в Корея и Китай и в двуместния и четириместния боб. Останаха в спорта, за да направят трети дубъл. И се скараха. Сега са в различни екипажи. И трябва да решат титлата помежду си в един от най-интересните дуели на игрите.

Ориол Кордона Кол (Испания), 31 г., ски алпинизъм

От 2022 г. няма загубено състезание - 2 европейски и 2 световни титли. Сега трябва да спечели и олимпийската в дебюта на този спорт на игрите.

Сидни Кросби (Канада), 38 г., хокей

Един от най-големите в хокея. Спечелил е всичко, което може. Взе златните медали във Ванкувър и Сочи, но след това НХЛ не постигна споразумение с МОК за участие. Сега гони трета си титла.

Тобиас Вендъл, 38 г. и Тобиас Арлт, (Германия) 38 г., шейни

Шесткратните олимпийски шампиони ще гонят четвърти дубъл на игрите на двойки и щафета. Колкото и фантастично да звучи, състезатели по шейни могат да изравнят по титли легендите Уле Ейнар Бьордален и Марит Бьорген.

Уилям Данджин (Канада), 24 г., шорттрек

Легендарният Виктор Ан в Сочи и Торино записа по 3 победи. Уилям ще се опита да направи в Милано цели 5. На последното световно той взе 3 титли и сребро, но през този сезон е още по-силен.

Домен Превц (Словения), 26 г., ски скок

В момента словенецът може да бъде сравняван единствено с Мондо Дуплантис в скоковете. Просто е във формата на живота си и всичко друго освен злато ще е сензация.

Иля Малинин (САЩ), 21 г., фигурно пързаляне

Лицето на съвременния спорт. Първият състезател в историята със 7 четворни скока в програмата. Променя лицето на състезанията. Спечели титлата в Милано/Кортина, като шашардиса с изпълненията си тенис легендата Новак Джокович, който бе на трибуните със съпругата си Йелена.

Хлое Ким (САЩ), 25 г. Анна Гасер (Австрия), 34 г., сноуборд

Две момичета, които гонят историята. До момента никой в сноуборда не е печелил три олимпиади поред. А сега всички те са на ръба на рекорда. Ким в халфпайпа и Гасер в бигеъра..

Мари-Филип Пулен (Канада), 34 г., хокей

Стига до финала на последните 4 олимпиади. В три от тях Канада спечели златото. Шансовете за пети пореден финал са 100-процентови.

Айлин Гу (Китай), 22 г., фрийстайл

Най-обезпечената спортистка на игрите. Винаги влиза след най-богатите през последните години. Тя дори си съперничи с тенисистките. Всичко е в рекламните договори, а не във фрийстайла. Гу, която живее в САЩ, но се състезава за Китай, е безкрайно популярна в най-населените държави на планетата. Освен красивата външност Гу е невероятна и като спортистка. В Пекин тя участва на бигеър, халфпайп и слоупстайл. И взе 2 златни и 1 сребърен медал. В Милано също тръгва за три титли, но малко преди началото на игрите падна.

Майкъл Кингсбери (Канада), 33 г., фрийстайл

През този сезон един състезател стигна до 100 победи за световната купа в ски фрийстайла, дисциплина “бабуни”. Толкова през кариерата си не са спечелили нито Бьорндален в биатлона, нито Тереза Йохауг в ски бягането, нито Линдзи Вон в алпийските ски.

Марко Одермат (Швейцария), 28 г., ски

Четири победи в генералното класиране на световната купа поред говори за всичко. Той може да спечели спускането, супергигантския слалом и гигантския слалом. Хеттрик, който не е постиган до момента. И ще изравни Жан-Клод Кили и Яница Костелич като скиор с три златни медала от една олимпиада.

Стефания Константин, 26 г., и Амос Мосангер, 30 г., Италия, кърлинг

Главната двойка при смесените отбори. На олимпиадата в Пекин и на световното миналата година спечели всичките си мачове. Италианците залагат много на този дует. Толкова, че Мосангер е един от знаменосците на откриването.

Ерик Перо (Франция), 24 г., биатлон

След оттеглянето на Йоханес Тингес Бьо биатлонът остана без лидер. Присъства Стурла Лагрейд, но той е повече стабилен, отколкото суперзвезда. Фийон-Майе не е толкова ярък като преди 4 години. Джакомел е добър този сезон, но италианецът има само един медал от световно през кариерата си. На този фон Ерик Перо притежава всичко - титли, стабилност и перспективи. Може да стане супергероят в биатлона на олимпиадата.

Доротея Вирер (Италия), 35 г., биатлон

Безспорният лидер на игрите според народната любов на италианците. През този сезон за първи път от 2 години насам спечели състезания от световната купа. И е на родния си терен. На световното в Антерселва преди 5 години спечели 4 медала, два от които златни. И ще направи всичко възможно да завърши кариерата си на най-високото стъпало.