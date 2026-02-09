ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадона изгледа мач от дамската Висша лига на Англи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22254642 www.24chasa.bg

Виктор Илиев спечели Открития турнир на София по снукър

852
Виктор Илиев Снимка: БСФ

Виктор Илиев спечели третия ранкинг турнир от календара на Българската снукър федерация за сезон 2025/26 - Открития турнир в София, проведен в столичната Национална снукър академия през уикенда.

24-годишният софиянец надделя над Жан Лаушман с 4:3 в оспорван финал, който беше повторение на сблъсъка им от ноември в Пловдив при предишното събитие от настоящата кампания в родния спорт.

Илиев направи и най-високата точкова серия в надпреварата с брейк от 136 във фазата на четвъртфиналите.

Така треньорът в Националната снукър академия вече има три успеха в трите ранкинг турнира през сезона и продължава да е лидер в ранглистата на страната.

Виктор Илиев Снимка: БСФ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)