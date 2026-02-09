ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте кемпера, в който намериха мъртви Ивайло Калу...

Швейцарецът фон Алмен с второ злато в ските

Франьо фон Алмен вече е двоен олимпийски шампион.

Швейцарецът Франьо фон Алмен стана двоен олимпийски шампион, като в дует с Танги Неф спечели отборната алпйска комбинация. Бившият дърводелец и партньорът му сложиха 99 стотни на останалите и от четвъртото място в спускането, стигнаха до триумфа. Второто място разделиха дуетите на Австрия Винсент Крихмайер/Мануел Фелер и Марко Одермат/Лоик Меяр. Австрийците Рафаел Хасер и Мануел Мат останаха на 3 стотни от отличията. Домакините имаха надежди за медал, като Джовани Францони водеше след спускането, но Алекс Винацер го провали и завършиха на седмо място.

Утре е комбинацията при жените, като Микаела Шифрин направи дует с шампионката от спукането Брийзи Джонсън.

