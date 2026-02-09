ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС глоби с близо 10 хил. евро "Левски" за расистките обиди към играч на "Лудогорец"

Бърнард Текпетей Снимка: Георги Палейков

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби "Левски" с малко над 9500 евро за инцидента с Бърнард Текпетей от "Лудогорец" след мача за суперкупата на България.

На срещата група привърженици на сините обиждаха ганаеца на расова основа. Наказанието подлежи на обжалване.

Ето какво гласи позицията на ДК към БФС

Отложен за разглеждане инцидент след срещата за Супер Купа на България

Подлежащо на обжалване

За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата, на основание чл.37, ал.4 от ДП /2025/2026/ и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Левски" София с имуществена санкция в размер на 9586.72 евро.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

