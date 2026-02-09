"Ботев" изрева заради смяната на часа за пловдивското дерби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК „Локомотив 1926" Пд и ПФК „Ботев" Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.

Това решение на Спортно-техническата комисия на БФС предизвика гнева на "Ботев", излят в следното идявление:

"Ботев" (Пловдив) изразява острото си несъгласие и възмущение от решението на БФС да промени часа на дербито "Локомотив" - "Ботев" днес в 16:00 ч., с мотив „по изискване на полицията".

Категорично заявяваме, че в публичното пространство липсва каквато и да е яснота кога полицията е уведомила БФС за подобно изискване. По наша информация писмото от полицията, адресирано до БФС, е постъпило във футболната централа преди 7 дни, но очевидно са били необходими цели седем дни, за да бъде прочетено и да се вземе решение.

Задаваме напълно логични и основателни въпроси към ръководството на БФС:

Какво правим с феновете, които вече са си закупили билети и са на работа?

Тези хора трябва ли да напускат работните си места, за да присъстват на мача?

Или за БФС няма абсолютно никакво значение дали по стадионите ще има фенове?

Подобно отношение показва пълна липса на уважение към привържениците - хората, заради които футболът изобщо съществува. Смяната на часа 72 часа преди мача, при това в работен ден, и насрочването му за 15:30 ч., е пример за поредното некомпетентно и безотговорно поведение на хората, работещи във футболната централа.

Това не е изолиран случай, а част от поредица решения, които системно вредят на българския футбол, на клубовете и най-вече на феновете. Настояваме за яснота, прозрачност и отговорност при вземането на подобни решения, защото в противен случай става ясно, че интересът на запалянковците е последното, което вълнува БФС."