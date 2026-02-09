Чепеларе отбеляза 28 г. от олимпийската титла на Екатерина Дафовска (Снимки)

Чепеларе отбеляза 28 години от златния олимпийски триумф на Екатерина Дафовска. На 9 февруари 1998-а в Нагано (Япония) момичето от родопския град донесе на България единствената титла от подобен форум и до момента. Дафовска спечели индивидуалния старт на 15 км в биатлона.

"Община Чепеларе отпразнува 28-ата годишнина от спечелването на единствения за България златен олимпийски медал от зимна олимпиада – този на Екатерина Дафовска от Нагано'98. Тази година празникът се разпростираше в два дни и на две вълнуващи локации, изпълнени с движение, смях и спортен дух.

На 8 февруари връх „Мечи чал" се превърна в арена на смелост и състезателен адреналин. Малки и големи се спуснаха по пистите със сърца, препълнени с емоция.

Днес празникът оживя в спортната зала към бившето спортно училище, където децата и младежите се включиха в щафетни игри и различни спортни предизвикателства. Ученици от СУ "Васил Дечев" , ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров", ОУ „Цар Симеон I" с. Павелско, ЦНСТ с. Павелско и Детска градина с. Павелско, също се включиха активно, а след оспорваните игри последва заслужено награждаване с купи и грамоти.

Спортен клуб „Рожен – Чепеларе 2016" постави лазерно оръжие за стрелба и самата Екатерина Дафовска демонтрира отлична стрелба, като порази и петте мишени. Точната стрелба на Катя, отново ни припомни емоциите и вълнението от Нагано'98. Децата от Спортен клуб „Рожен – Чепеларе 2016", както и всички желаещи, имаха възможност да се потопят в света на биатлона и да почувстват тръпката от точния изстрел.

Малчуганите от ДГ Чепеларе също отбелязоха паметния ден с организирани състезания в базите си. Детските усмивки бяха много, тъй като всички деца успяха да преминат препядствията и бяха заслужено наградени, не с какво да е, а със златен медал, също като Екатерина Дафовска!

Тези два дни бяха повече от спорт – те бяха празник на вдъхновението, на усилието и на общността. Чепеларе се събра, за да отбележи едно от най-великите постижения на българския спорт, да празнува миналото и да вдъхнови бъдещето", написаха от Община Чепеларе.