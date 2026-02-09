Кристиано Роналдо спира стачката в Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мегазвездата Кристиано Роналдо спира стачката си в Саудитска Арабия заради трансферната политика на своя "Ал Насър".

Португалският нападател пропусна 2 мача, но ще се завърне в игра в събота при гостуването на "Ал Фатех", пише изданието от родина му "А Бола".

"Протестът на Кристиано бе демонстрация на лидерство, който включва и забавянето на заплатите на някои от служителите на клуба", се казва в материала.

Освен това Роналдо успя да помогне и на сънародниците си - Жозе Семедо, който е генерален директор, и Шимао Коутиньо, който е спортен директор. Мнението на двамата относно трансферите на "Ал Насър" беше "замразено" през декември, но те отново ще имат право да взимат решения, свързани с трансферите на клуба.