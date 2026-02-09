ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама чехи, произвеждали лекарства менте...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22256014 www.24chasa.bg

Кристиано Роналдо спира стачката в Саудитска Арабия

2720
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Мегазвездата Кристиано Роналдо спира стачката си в Саудитска Арабия заради трансферната политика на своя "Ал Насър".

Португалският нападател пропусна 2 мача, но ще се завърне в игра в събота при гостуването на "Ал Фатех", пише изданието от родина му "А Бола".

"Протестът на Кристиано бе демонстрация на лидерство, който включва и забавянето на заплатите на някои от служителите на клуба", се казва в материала.

Освен това Роналдо успя да помогне и на сънародниците си - Жозе Семедо, който е генерален директор, и Шимао Коутиньо, който е спортен директор. Мнението на двамата относно трансферите на "Ал Насър" беше "замразено" през декември, но те отново ще имат право да взимат решения, свързани с трансферите на клуба.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)