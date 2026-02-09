ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама чехи, произвеждали лекарства менте...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22256152 www.24chasa.bg

Втора операция за Линдзи Вон, поздравила първо Бризи Джонсън

Георги Банов

3240
Линдзи Вон е докарана в болницата в Кортина.

Лидзи Вон е претърпяла втора операция, съобщиха от болницата в Тревизо. Тя е била за стабилизиране на счупения ляв крак и "да се предотвратят евентуални усложнения от подуване или пък проблеми с циркулацията на кръвта", се казва в събщението от италиански ортопеди и пластични хирурзи.

Американската бе първо в болницата "Кордивиа-Пути" в Кортино, но бе преместена в Ча'Фончело в Тревизо, защото е само на 25 километра и има и неврохирургия.

Треньорът на Линдзи Аксел Лунд Свиндал пък разкри в инстаграм цялото си уважение към своята състезателка. "Първите и думи бяха - кажете на Бризи, че свърши идеална работа".

В крайна сметка Бризи спечели титлата. 

Линдзи Вон е докарана в болницата в Кортина.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)