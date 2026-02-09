Втора операция за Линдзи Вон, поздравила първо Бризи Джонсън

Лидзи Вон е претърпяла втора операция, съобщиха от болницата в Тревизо. Тя е била за стабилизиране на счупения ляв крак и "да се предотвратят евентуални усложнения от подуване или пък проблеми с циркулацията на кръвта", се казва в събщението от италиански ортопеди и пластични хирурзи.

Американската бе първо в болницата "Кордивиа-Пути" в Кортино, но бе преместена в Ча'Фончело в Тревизо, защото е само на 25 километра и има и неврохирургия.

Треньорът на Линдзи Аксел Лунд Свиндал пък разкри в инстаграм цялото си уважение към своята състезателка. "Първите и думи бяха - кажете на Бризи, че свърши идеална работа".

В крайна сметка Бризи спечели титлата.