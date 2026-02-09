Петра Влъхова се връща в ските утре след 2 години контузии

Една от най-добрите слаломистки в света Петра Влъхова ще се завърне на пистата за първи път от 2 години насам след серия от контузии. Словачката ще участва в отборната комбинация при жените заедно със сънародничката си Катарина Сробова. Двете са с последния 28-и номер в спускането.

Влъхова спечели олимпийската титла на слалом в Пекин.

Американките ще участват с дрийм-тийм от олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън и най-добрата слаломистка в света Микаела Шифрин. Джонсън ще кара с номер 14, а състезанието открива французойката Марадоли.