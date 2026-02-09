Пастор от ЦСКА се напил заради семейна трагедия

Футболистът на ЦСКА Давид Пастор е употребил солидно количество алкохол заради семейна трагедия. Играчът на “червените” е арестуван от полицията в ранните часове на понеделник. Той не спрял на червен светофар и дори ударил паркирана кола. Леката катастрофа се разиграла на бул. “Симеоновско шосе”. Полицията веднага прави тест с дрегер на играча, който показва 2,32 промила алкохол. На секундата бранителят на ЦСКА е отведен в ареста, където прекара следващите 24 часа.

Според различни източници в последните дни бразилецът има сериозни проблеми. Майката на Давид Пастор починала преди дни, а футболистът на ЦСКА не е успял да отиде на нейното погребение. Играчът се е опитал да удави мъката си, след което е задържан за шофиране след употреба на алкохол. От ЦСКА пък излязоха със съобщение, че ще предприемат мерки за действията на играча. Едва ли обаче той ще бъде изгонен от клуба.

Пастор със сигурност ще пропусне 1/4-финалния мач от купата срещу ЦСКА 1948. Дербито на двете цесеката е утре от 18 ч. Бранителят е титуляр в състава на Христо Янев, като в първия официален мач срещу “Арда” се отчете с асистенция.

