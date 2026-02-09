Бивш младежки национал на Нидерландия подписа с "Локо" (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локомотив" (Пловдив) подписа договор с Жоел Цварц, съобщиха от футболния клуб. Нападателят парафира контракт с "черно-белите" за година и половина.

Жоел Цварц e роден на 26 април 1999 година в Нидерландия. Минал е през школите на местните "Спарта", "Екселсиор" и "Фейенорд". Състезавал се е за "Екселсиор", "Ян Регенсбург", АДО (Ден Хааг) и германския "Мюнхен 1860".

За последно е бил част от състава на "Оснабрюк". Има записани срещи за юношеския национален отбор на Нидерландия U19.

"Щастлив съм да бъда тук, нямам търпение да облека черно-белия екип! Благодарен съм за възможността и се надявам, че заедно ще направим нещо запомнящо се. Прочетох, че феновете на клуба са изключително страстни и верни, и именно тяхната подкрепа ще ме мотивира още повече да дам най-доброто от себе си за клуба", заяви Цварц пред официалния сайт на "Локомотив".

От клуба му пожелаха успех с екипа на "железничарите".