“Супербоул” тръгна срещу Тръмп

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън вече не се крият, Ейса гледа мача без Григор Димитров
“Супербоул” отдавна не е просто мачът, в който се решава шампионът в американския футбол.
Освен че двубоят е известен с най-скъпото рекламно време, от години срещата се и популяризира. В последното издание, в неделя вечерта, Америка стана свидетел на нещо, което едва ли е очаквала да види. А именно - яростна атака срещу президента Тръмп. Самият той отказа да присъства на най-гледаното нещо в света, знаейки кой ще пее. Но пък не е очаквал какво точно готвят организаторите.
Едва ли пък след няколко месеца ще си спомня резултата от “Сиатъл Сийхоукс” и “Ню Ингланд Пейтриът”. Но ще помни какво направиха изпълнителите на грандиозното шоу в Сан Франциско. Още преди началото на самата среща откриващата група Green Day смени част от текста на едно от парчетата си и направи препратка към Тръмп и миграционните служби на САЩ ICE.
На почивката пък 15-минутното шоу избяга от Америка.
Главното
действащо лице
бе Bad Bunny,
обрал
наградите
“Грами”
До пуерториканеца се появиха Рики Мартин и Лейди Гага. А всичките те запяха на испански. Или казано по друг начин, английски не се чу по време на шоуто на полувремето на “Супербоул” - нещо, което никога не се е случвало.
В мащабния спектакъл участваха още актьорите Педро Паскал и Джесика Алба, както и рапърката Карди Би. А латиносветът, превзел терена по време на паузата, буквално взриви звездната публика.
Накрая Bad Bunny заяви: “Бог да благослови Америка”, изброявайки Канада и Пуерто Рико редом със Съединените щати.
Билборд зад него по време на изпълнението му гласеше: “Единственото нещо, по-силно от омразата, е любовта”.
А това много ядоса Доналд Тръмп.
“Шоуто на полувремето на
“Супербоул”
е абсолютно
ужасно, едно
от най-лошите
изобщо
То няма никакъв смисъл, представлява обида към величието на Америка и не отразява нашите стандарти за успех, творчество или съвършенство. Никой не разбира и дума от това, което този човек казва”, каза Тръмп, визирайки Bad Bunny.
По трибуните също имаше шоу, но и новина. 7-кратният шампион във Формула 1 Луис Хамилтън вече не крие любовта си с Ким Кардашиян. Двамата се появиха заедно и показаха, че се обичат публично, за първи път.
Легендата Роджър Федерер също изглежда мача в Сан Франциско. Приятелката на Григор Димитров - Ейса, също бе на едно от ВИП местата, но без родния тенисист. Ейса бе в компанията на Машин Гън Кели - популярен рапър.
Иначе “Сиатъл” спечели, при това доста убедително - 29:13. Това е втора титла за клуба в историята.
А доминацията на победителите бе удивителна, а спечелената купа бе напълно заслужена с оглед на показаното през целия сезон.