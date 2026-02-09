“Супербоул” тръгна срещу Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън вече не се крият, Ейса гледа мача без Григор Димитров

“Супербоул” отдавна не е просто мачът, в който се решава шампионът в американския футбол.

Освен че двубоят е известен с най-скъпото рекламно време, от години срещата се и популяризира. В последното издание, в неделя вечерта, Америка стана свидетел на нещо, което едва ли е очаквала да види. А именно - яростна атака срещу президента Тръмп. Самият той отказа да присъства на най-гледаното нещо в света, знаейки кой ще пее. Но пък не е очаквал какво точно готвят организаторите.

Едва ли пък след няколко месеца ще си спомня резултата от “Сиатъл Сийхоукс” и “Ню Ингланд Пейтриът”. Но ще помни какво направиха изпълнителите на грандиозното шоу в Сан Франциско. Още преди началото на самата среща откриващата група Green Day смени част от текста на едно от парчетата си и направи препратка към Тръмп и миграционните служби на САЩ ICE.

На почивката пък 15-минутното шоу избяга от Америка.

Главното

действащо лице

бе Bad Bunny,

обрал

наградите

“Грами”

До пуерториканеца се появиха Рики Мартин и Лейди Гага. А всичките те запяха на испански. Или казано по друг начин, английски не се чу по време на шоуто на полувремето на “Супербоул” - нещо, което никога не се е случвало.

В мащабния спектакъл участваха още актьорите Педро Паскал и Джесика Алба, както и рапърката Карди Би. А латиносветът, превзел терена по време на паузата, буквално взриви звездната публика.

Накрая Bad Bunny заяви: “Бог да благослови Америка”, изброявайки Канада и Пуерто Рико редом със Съединените щати.

Билборд зад него по време на изпълнението му гласеше: “Единственото нещо, по-силно от омразата, е любовта”.

А това много ядоса Доналд Тръмп.

“Шоуто на полувремето на

“Супербоул”

е абсолютно

ужасно, едно

от най-лошите

изобщо

То няма никакъв смисъл, представлява обида към величието на Америка и не отразява нашите стандарти за успех, творчество или съвършенство. Никой не разбира и дума от това, което този човек казва”, каза Тръмп, визирайки Bad Bunny.

По трибуните също имаше шоу, но и новина. 7-кратният шампион във Формула 1 Луис Хамилтън вече не крие любовта си с Ким Кардашиян. Двамата се появиха заедно и показаха, че се обичат публично, за първи път.

Легендата Роджър Федерер също изглежда мача в Сан Франциско. Приятелката на Григор Димитров - Ейса, също бе на едно от ВИП местата, но без родния тенисист. Ейса бе в компанията на Машин Гън Кели - популярен рапър.

Иначе “Сиатъл” спечели, при това доста убедително - 29:13. Това е втора титла за клуба в историята.

А доминацията на победителите бе удивителна, а спечелената купа бе напълно заслужена с оглед на показаното през целия сезон.