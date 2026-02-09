Невяна Владинова с престижен пост в световната художествена гимнастика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Невяна Владинова бе избрана единодушно за председател на комисията на атлетите към световната гимнастика и официално става част от Изпълнителния комитет на организацията - позиция с огромна отговорност и признание за авторитета, опита и доверието, което тя заслужено получава на международно ниво. Изборът се състоя днес в Лозана (Швейцария).

Това е исторически момент, както за Невяна, така и за българската художествена гимнастика. От името на всички активни и бивши състезатели по света, тя ще защитава интересите на атлетите, ще работи за развитието на гимнастиката и ще участва в най-важните стратегически решения за бъдещето на спорта.

Комисията на атлетите към Световната гимнастика е в следния състав:

Председател:

- Невяна Владинова (България) - мандат от 2026 г.

Членове:

- Шек Уай Хунг (Хонконг) - от 2026 г.

- Филипа Мартинш (Португалия) - от 2026 г.

- Донг Донг (Китай) - от 2026 г.

- Лоре Ванден Берге (Белгия) - от 2025 г.

- Хосефат Иван Велос Веласкес (Мексико) - от 2025 г.

- Стефани Наваро Морено (Испания) - от 2025 г.

"Изборът на Невяна Владинова за председател е признание не само за нейната успешна спортна кариера, но и за лидерството, професионализма и уважението, което тя изгради в световната гимнастическа общност.

България отново има силно присъствие там, където се вземат решенията.

Гласът на нашите гимнастички вече се чува още по-силно на световната сцена", написаха от федерацията ни.