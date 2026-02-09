Оперираха ас на "Арсенал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Халфът на "Арсенал" Микел Мерино е претърпял успешна операция след претърпяна фрактура на стъпалото.

"Вече съм по-близо до завръщането. Благодаря много на всички за съобщенията и любовта. Това наистина ми дава още повече енергия да се справя с предизвикателството след операцията", написа Мерино в социалните мрежи в понеделник.

Испанският национал се контузи по време на загубата на лондончани с 2:3 у дома срещу "Манчестър Юнайтед" в края на януари.

"Артилеристите" продължават да бъдат на първо място в класирането във Висшата английска лига, на 6 точки пред "Манчестър Сити", който се намира на втора позиция.