Линдзи Вон е катастрофирала със 128 км/ч

Точно 128,4 км/ч е била скоростта, с която приключи великата кариера на Линдзи Вон в ските. Това се случи точно 13,4 секунди след началото на олимпийското спускане. Причината е ясна - за да си осигури по-бързо пускане, тя се захваща с дясната ръка за вратата, откъдето тялото заради скоростта губи баланс и американката се заби с главата надолу в снега.

“Нейното състояние никога не е било опасно за живота. Все пак успя да издържи два полета и една не толкова лека операция на счупения ляв крак. Не е губила съзнание или пък да е била на командно дишане”, обясни източник от болницата в Триест, където е американката. Първо хеликоптерът я откарва в медицинския център на Кортина, а след това в Триест, където има повече специалисти. Американците пращат и свои лекари по спешност там, за да присъстват на операцията. След като се оправи, ще бъде възстановено и лявото ѝ коляно, където има скъсани кръстни връзки.

Вон остава в историята като една от най-успелите скиори в историята. В световната купа има невероятните 84 победи и 145 подиума в 21 сезона. Носителка е на големия кристален глобус 4 пъти и има 16 малки в отделните дисциплини, като с 20 трофея подобри рекорда на Ингемар Стенмарк.

Още като Линдзи Карълайн Килдоу взема два сребърни медала от световни за девойки. Кортина бе петата ѝ олимпиада, като има три медала от игрите - титлата на спускане от Ванкувър и бронза на супергигантски слалом от същите игри и още един бронз на спускане от ПьонЧанг. Има 2 световни титли плюс три сребра и три бронза от първенства на планетата.

Реално в Кортина Брийзи Джонсън стана едва втората американка с титла в най-престижаната дисциплина - спускането. Първата си остава Линдзи Вон.

Американката притежава апартамент в “Пирин голф клуб”, който ѝ бе подарен за победата в Банско преди години.

Реакциите в САЩ сред трагедията с Линдзи показаха още веднъж, че тя винаги е била звезда в Европа, но не и в родината си. Това призна в интервю за “24 часа” преди години.

Някои фенове се нахвърлиха върху нея, че едва ли не е изместила здрав състезател, за да се пусне контузена на пистата “Олимпико Тофано”, където са карали за медали преди 70 години.

Иронията с Линдзи е пълна. На 18 януари 2004 г. още с моминската си фамилия Килдоу стъпва на подиума за световната купа, като става трета в спускането след Карол Монтие (Франция) и Ренате Гьочъл (Австрия). И 22 години на същото трасе приключи и знаменитата ѝ кариера.