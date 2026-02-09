Разпадът на медалите - заради двете парчета

Отличията на тазгодишните игри са най-скъпите в историята заради курса на златото и среброто

Медалите на олимпиадата в Милано започнаха да се чупят. Оказа се, че две са слабите места - там, където е клупчето за минаване на лентата, и спойката между двете части на отличието. Те са така заради двата града домакини и показвали и връзката на спортистите с техните фенове. Така реално има три места, където се съединяват - двете парчета плюс клупчето за лентата и вероятно там е причината.

До момента проблемът се е появил при бегачката Еба Андерсон, фигуристката Алиса Лю, биатлониста Юстус Щрелов и скиорката Брийзи Джонсън.

“Просто го

изпуснах и

той се счупи”,

обясни Джонсън, която спечели спускането при дамите. “Докато си седяхме на подиума, изведнъж се откачи и останах само с лентата”, каза американската фигуристка, която по драматичен начин взе титлата в отборната надпревара с 1 точка от Япония. “Но на мен не ми трябва лента”, категорична бе Лю. Същия проблем имаше и Юстус, при когото медалът след няколко скока на купона за третото място в смесената щафета се откачи и едва не отнесе короната на главата на Ванеса Фойт. “Ей, олимпиада, какво става с медалите”, пусна клип в интернет биатлонистът. “Тичах след Фрида Карлсон и медалът ми падна в снега. Разби се на три части, като така и не успях да намеря едната. Търсихме, търсихме и нищо. В края на краищата се предадохме. Помислих си - много глупава ситуация. А на всичко отгоре изпуснахме автобуса”, разказа пък Еба Андерсон. “Надявам се някой да ми го смени. А последното парче да е на късмет за този, който го намери”, допълни тя.

“Ние следим ситуацията и се опитваме да разберем какво се случва. Всичко трябва да е прекрасно. Когато получаваш медала, е най-важният момент в живота ти”, заяви оперативният директор на игрите Франчизи на брифинга на МОК.

Проблемът се появява не за първи път. Същото бе положението, но с окисляването на отличията от летните игри в Париж. В крайна сметка домакините обещаха да заменят стотици отличия с нови.

Медалите се

произвеждат

от официалния

монетен двор

на Италия

Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato и вероятно там е проблемът.

Отличията в Милано и Кортина са най-скъпите в историята на олимпиадите, но едиствено заради курса на златото и среброто в момента. По време на игрите трябва да бъдат раздадени по 245 комплекта. Те са 80 милиметра в диаметър и дебели 10 милиметра.

Иначе съставът им е като на предходни игри. За първо място се дават 500 грама сребро, проба 999, покрити с още 6 грама злато от същата проба. За второто място са си 500 грама сребро, а за третото 420 грама мед. Напълно златни медали не са връчвани от 1912 година насам.

Така стойността на един златен медал при сегашните цени на златото и среброто достига до около 2000 евро. Сребърните са оценяват на около 1190 евро, а бронзовите са 5 евро, ако се смята единствено материалът. В понеделник грам злато, 24 карата, струваше между 136,26 и 137,28 евро. Среброто е между 2,156 и 2,167 евро.