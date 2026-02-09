Тервел питал баща си с какво повече ще се гордее: да стане министър или олимпийски шампион

Вместо алпийският сноуборд, както е официалното му название, да отпадне от олимпийската програма, в нея трябва да влезе още една дисциплина - паралелният слалом.

В това се обединиха медалистите в Милано/Кортина Бенямин Карл (Австрия), Санкюм Ким (Република Корея) и Тервел Замфиров. Според тях е безумие да се премахне тази дисциплина от програмата, каквато е идеята на МОК.

Особено убедителен бе първият български медалист от зимна олимпиада от 20 години насам. “Всичко, което виждате тук, на стадионите за сноуборд, се основава на алпийския. Не успееш ли да овладееш кантовете, не можеш да правиш нито биг-еър, нито свободен стил, нищо. Просто няма логика в подобно решение. Да не говорим за децата, които сега в момента започват. Ще убият мечтата на хиляди”, обясни Тервел.

Олимпиадата в Милано и Кортина едва ли ще помогне с много за спасяването на алпийския сноуборд. Домакините въобще не се бяха погрижили за някаква по-сериозна обстановка. Имаше хора, но дори липсваха трибуни. Награждаването бе скрито от всички, защото се проведе пред барикада от камери. Сега се очакват телевизионните рейтинги. Изпълкомът на МОК трябва да реши проблема в близките месеци, след като вече един път отложи дискусиите за алпийския сноуборд и северната комбинация.

За доста интересен разговор със сина си разкри бащата и треньор на Тервел Анатоли Замфиров, който ръководи програмата за млади сноубордисти .

“Понякога съм се шегувал с него, че имам възможностите да го направя министър, като завърши, да открадне 100 милиона и да си живее живота. И един ден идва при мен с въпроса - тате, ти с какво ще се гордееш повече - да стана министър или олимпийски шампион? Разбира се, че шампион, му отговорих. Е, не стана, но това не ме прави по-малко горд. Стъпка по стъпка и всичко ще си дойде на мястото. Добре, че сърцето ми е силно, че да издържи такива емоции”, обясни Анатоли.

Състезанието бе изгледано лично и от президента на Чехия, армейски генерал Петър Павел, който дойде да види с очите си историческия триумф на Естер Ледецка, която трябваше да стане първата сноубордистка с три поредни титли от олимпиади, но се провали. Павел все пак имаше повод за радост, след като Зузана Мадерова грабна титлата.

Международната федерация е готова да предложи на Банско 10-годишен договор за провеждането на световната купа по сноуборд, защото това бил старт №1 в програмата. Но курортът ни ще приема и тази при алпийците през година. Първите думи на Бенямин Карл към президента на родната федерация Цеко Минев преди награждаването били “нали ще продължим в Банско”.

Председателят на БОК Весела Лечева даде вечеря в Ливиньо за Тервел и сестра му Малена, като са присъствали приятелката на Тервел. Баща им Анатоли се качи на буса след състезанието и се прибра веднага в България още преди децата си.