Секссимволът на олимпиадата Юта Лердам със злато на 1000 метра в бързото пързаляне

Сексимволът на олимпиадата Юта Лердам (Нидерландия) спечели титлата на 1000 метра в бързото пързаляне с кънки. Тя постигна 1:21,31 мин, нов олимпийски рекорд, като изпревари сънародничката си Фемке Кок с 28 стотни.

Лердам е гадже на ютюбъра Джейк Пол, прочут с боксовите си изяви напоследък. Той също бе в залата. Юта пристигна в Милано с частен самолет и предизвика буря в родината си заради отношението си към останалите в отбора.

Джейк Пол гледа гаджето си.

На трето място се класира шампионката от Пекин Михо Такаги (Япония), която изпревари Юта с 64 стотни в Китай. Това е осмият медал за азиатката от олимпиади. Тя има две титли от ПьонгЧанг и Пекин, 4 сребърни медала от същите олимпиади, а това бе вторият и бронз.