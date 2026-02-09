ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тервел питал баща си с какво повече ще се гордее: ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22257473 www.24chasa.bg

Секссимволът на олимпиадата Юта Лердам със злато на 1000 метра в бързото пързаляне

Георги Банов

3740
Юта се готви за старта си.

Сексимволът на олимпиадата Юта Лердам (Нидерландия) спечели титлата на 1000 метра в бързото пързаляне с кънки. Тя постигна 1:21,31 мин, нов олимпийски рекорд, като изпревари сънародничката си Фемке Кок с 28 стотни.

Лердам е гадже на ютюбъра Джейк Пол, прочут с боксовите си изяви напоследък. Той също бе в залата. Юта пристигна в Милано с частен самолет и предизвика буря в родината си заради отношението си към останалите в отбора.

Джейк Пол гледа гаджето си.
Джейк Пол гледа гаджето си.

На трето място се класира шампионката от Пекин Михо Такаги (Япония), която изпревари Юта с 64 стотни в Китай. Това е осмият медал за азиатката от олимпиади. Тя има две титли от ПьонгЧанг и Пекин, 4 сребърни медала от същите олимпиади, а това бе вторият и бронз.

Юта се готви за старта си.
Джейк Пол гледа гаджето си.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)