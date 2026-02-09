Влади Зографски: За мен това е тотален провал (на живо)

Владимир Зографски няма да участва във втория скок на олимпиадата, след като остана 31-и в класирането след първите опити. Той постигна 98 метра и събра 121,5 точки, което е точно под чертата и не му стигнаха 1,1 точки, за да продължи.

Преди него Грегор Дешванден от Швейцария постави нов рекорд на съоръжението от 106 м. Това обаче не му помогна много и той заема четвърто място в класирането, което дели с Качпер Томасяк (Полша).

Сензационен лидер в състезанието е Филип Раймунд от Германия, който има преднина от само точка пред Валентин Фубер (Франция). Трети върви Кристофер Ериксен Сундал от Норвегия.

Суперфаворитът Домен Превц е едва на осмо място, а точно пред него е друг от тези, които трябваше да се борят за златото Риою Кобаяши (Япония).

В предварителния скок Зографски намекна за проблеми, като постигна 95,5 метра и остаан на 33-о място в класирането.

"Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията, които се видяха и в пробния опит и сега на състезанието, а това е нещото което коства много метри. С такива проблеми няма как да се скочи добре. При първия и третия тренировъчни опити имах тези проблеми, а във втория ги изчистихме и мислех, че всичко е отминало, но ето че явно не е. Сега ще анализираме какво се случи. Кофтито е, че това стана на олимпийските игри. Честно казано се чувствам в доста добра форма. Сезонът ми върви добре, както и тренировките. За мен това е изцяло провал", заяви Зографски.