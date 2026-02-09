Поне 3-о място, казал на сестра си Малена Тервел Замфиров преди състезанието

16-годишната българска сензация в сноуборда Малена Замфирова завърши 10-а в паралелния гигантски слалом при първите си олимпийски игри. Тя обаче не е доволна от представянето в Милано/Кортина, където нейният брат Тервел Замфиров спечели бронза.

"Медала на брат ми си го почувствах като мое лично постижение, изключително много се радвам за него. Горда съм с него. Но не си спомням какво му казах след състезанието. Сещам се, че предишната вечер си говорихме за медалите и той ми каза: поне трето място. И аз това и му пожелах. Той беше много щастлив. Моето представяне обаче беше зле. Не съм доволна от моето представяне, но това е положението. След четири години пак. Повече не можех да натисна в края, защото вече бях натиснала на макс. Просто направих грешка в началото", сподели Малена при завръщането на сноубордистите ни от Италия.

"Направих всичко по силите си. За съжаление, загубих с една малка разлика. Доволен съм, че влязох във финалите с една много добра квалификация, другата не чак толкова, но и сами видяхте колко изравнени бяха трасетата и какви бяха разликите. Победителите спечелиха с много малки разлики, но смятам, че направих едно добро спускане.

Вчера след старта бях разочарован. За мен това са четвъртите игри. Условията в Италия бяха страхотни и можеше да се дава газ. Аз го направих, но нещо не ми достигна. Винаги съм казвал, че едно класиране в топ 16 отваря вратите за място на подиума за всички. Това е голяма възможност и за мен това е успех.

"Олимпийски шампион стана 40-годишен състезател, така че защо да не участвам на следващите игри, ей ги къде са още 4 години", заяви пък 36-годишният Янков. Чепеларецът е символът на сноуборда у нас и единственият българин с голям кристален глобус от световна купа в зимните спортове.