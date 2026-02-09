Илия Груев спори за №1 на кръга във Висшата лига с Ерлинг Холанд и Коул Палмър (ето къде се гласува)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Илия Груев за първи път бе номиниран за играч №1 на кръга в най-силното първенство на света - английската Висша лига.

Двете асистенции и много силното му представяне и при други компоненти (98 процента точни пасове, 4 създадени опасни ситуации, 4 пъти връщане на владеенето на топката, 2 изчиствания) за победата на "Лийдс" с 3:1 над "Нотингам" вкараха 25-годишния халф в престижна компания.

Номинирани за №1 на 25-ия кръг са още Ерлинг Браут Холанд ("Манчестър сити"), Мартин Субименди ("Арсенал"), Коул Палмър ("Челси"), Киърнън Дюсбъри-Хол ("Евертън"), Крисенсио Съмървил ("Уест Хем") и Данго Уатара ("Брентфорд").

Гласуването върви до утре в 14,00 ч тук.