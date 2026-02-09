Всички медалисти от ден №3 на олимпиадата в Милано/Кортина

Бързо пързаляне с кънки, 1000 метра жени:
1. Юта Леердам (Нидерландия) - 1:12.31 минути
2. Фемке Кок (Нидерландия) - 1:12.59
3. Михо Такаги (Япония) - 1:13.95
Ски алпийски дисциплини, отборната комбинация мъже:
1. Швейцария (Франьо фон Алмен и Танги Неф) - 2:44.04 минути
2. Австрия (Винсент Крихмайер и Мануел Фелер) - на 0.99 секунди
2. Швейцария (Марко Одермат и Лоик Меяр) - на 0.99 секунди
Ски свободен стил, слоупстайл жени:
1. Матилд Гремо (Швейцария) - 86.96 точки
2. Айлин Гу (Китай) - 86.58
3. Меган Олдам (Канада) - 76.49
Сноуборд, биг еър, жени:
1. Кокомо Мурасе (Япония)а - 179.00 точки
2. Зоуи Садовски Синот (Нова Зеландия)а - 172.25
3. Сън-ън Ю (Република Корея) - 171.00
Ски скок, малка шанца, мъже:
1. Филип Раймунд (Германия) - 274,1 точки
2. Кацпер Томасяк (Полша) - 270,7 точки
3. Рен Никайдо (Япония) - 266 точки
3. Грегор Дешванден (Швейцария) - 266 точки
- - - - - - - - - - - -
32. ВЛАДИМИР ЗОГРАФСКИ (БЪЛГАРИЯ) - 121,5 точки