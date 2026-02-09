ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след ден №3 на Милано/Кортина ...

Всички медалисти от ден №3 на олимпиадата в Милано/Кортина

Снимка: Ройтерс

Бързо пързаляне с кънки, 1000 метра жени:

1. Юта Леердам (Нидерландия) - 1:12.31 минути

2. Фемке Кок (Нидерландия) - 1:12.59

3. Михо Такаги (Япония) - 1:13.95

Ски алпийски дисциплини, отборната комбинация мъже:

1. Швейцария (Франьо фон Алмен и Танги Неф) - 2:44.04 минути

2. Австрия (Винсент Крихмайер и Мануел Фелер) - на 0.99 секунди

2. Швейцария (Марко Одермат и Лоик Меяр) - на 0.99 секунди

Ски свободен стил, слоупстайл жени:

1. Матилд Гремо (Швейцария) - 86.96 точки

2. Айлин Гу (Китай) - 86.58

3. Меган Олдам (Канада) - 76.49

Сноуборд, биг еър, жени:

1. Кокомо Мурасе (Япония)а - 179.00 точки

2. Зоуи Садовски Синот (Нова Зеландия)а - 172.25

3. Сън-ън Ю (Република Корея) - 171.00

Ски скок, малка шанца, мъже:

1. Филип Раймунд (Германия) - 274,1 точки

2. Кацпер Томасяк (Полша) - 270,7 точки

3. Рен Никайдо (Япония) - 266 точки

3. Грегор Дешванден (Швейцария) - 266 точки

32. ВЛАДИМИР ЗОГРАФСКИ (БЪЛГАРИЯ) - 121,5 точки

Снимка: Ройтерс
